У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення міністра екології Шевченка

У Верховній Раді зареєстровано внесений Кабінетом міністрів проект постанови звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.

Як свідчить інформація на офіційному сайту ВР, проект був зареєстрований сьогодні, 30 червня.

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко повідомив кореспонденту УНІАН, що на Погоджувальній раді сікер повідомив депутатам про внеcення подання.

"Згідно з регламентом, його буде розглядати комітет. І після того як визначиться комітет, це буде вноситись в залі і буде голосуватись”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня уряд на своєму засіданні ухвалив рішення внести до ВР Ради подання про звільнення Шевченка за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Читайте такожУсі фракції коаліції підтримують відставку Шевченка з посади - нардепУ січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.