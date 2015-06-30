"Електромережі Вірменії", через які розгорілися протести, можуть купити західні компанії

Компанію "Електричні мережі Вірменії" хочуть купити американські і європейські компанії, мова йде про досить серйозних претендентів на неї, пише у вівторок місцева газета "Жаманак" з посиланням на джерела, близькі до влади країни, передає Прайм.

"За інформацією нашого джерела, інтерес до Електричних мереж Вірменії" проявляють компанії з американським і європейським капіталом. Однак поки компанія в руках "Інтер РАО" влада республіки не можуть прийняти жодного рішення щодо продажу", - зазначає видання.

Чутки про те, що Електромережі Вірменії продадуть, ходять уже давно. В останні кілька місяців йшли розмови про те, що група компаній "Ташир", власником якої є російський мільярдер Самвел Карапетян, має намір придбати компанію. Однак старший брат Самвела Карапетяна - депутат національних зборів Вірменії Карен Карапетян - 12 травня спростував ці чутки.

Чутки про можливий продаж "Електромереж Вірменії" знову з'явилися після подій, пов'язаних з цією компанією. Електромережі, що належать російському холдингу "Інтер РАО", представили в Комісію з регулювання суспільних послуг заявку на підвищення тарифу на кіловат електроенергії більш ніж на 30%. Наміри компанії підвищити тариф викликали хвилю обурення в країні, в тому числі в ЗМІ та серед опозиційних депутатів. На адресу менеджменту компанії прозвучали звинувачення в неефективному використанні коштів і корупції. Опозиція заявила, що метою підвищення тарифу полягає погашення боргу "Електромереж Вірменіїї" в 250 мільйонів доларів.

Комісія на засіданні 17 червня задовольнила заявку компанії не повністю, прийнявши рішення підвищити тариф на електроенергію на 16%. Однак це рішення спровокувало акцію протесту, яка почалася в Єревані 19 червня і в ніч з 22 на 23 червня переросла в ходу до резиденції президента на проспекті Маршала Баграмяна. Поліцейські із застосуванням спецтехніки розігнали демонстрантів. Майже 240 людей, в тому числі журналісти, були доставлені в поліцейські ділянки, 18 осіб звернулися за медичною допомогою.

Акція відновилася ввечері 23 червня. Присутні на площі Свободи знову організували ходу до резиденції президента, однак шлях їм знову перегородили поліцейські кордони. Протести тривають вже більше тижня.

Згодом влада країни погодилася провести аудит в компанії «Електричні мережі Вірменії», щоб з'ясувати, наскільки виправдане підвищення цін на електроенергію приблизно на 16%. На час перевірки, яка, як очікується, займе від трьох місяців до півроку, тарифи будуть заморожені.

30 червня організатори протестної акції, активісти руху «Ні грабунку» вирішили припинити нічні сидячі страйки на площі Свободи в столиці Вірменії. За словами одного з лідерів руху Максима Саргсяна, денні протести триватимуть.