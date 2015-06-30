Держгеокадастр з 1 липня запустить електронний сервіс на замовлення виписок про земельні ділянки онлайн

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) з 1 липня запустить електронний сервіс для подачі через інтернет заявок на отримання виписок з Державного земельного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації електронного сервісу у вівторок повідомив голова Держгеокадастру Максим Мартинюк.

«У результаті роботи протягом декількох місяців спільно з Державним агентством з електронного уряду та проектом «GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва - УНІАН) ми зараз заявляємо про готовність надавати таку послугу в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет», - сказав Мартинюк.

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За його словами, замовлення виписок через електронний сервіс, розташований на сайті Держгеокадастру, дозволить скоротити час надання послуги до одного дня з фактичних п'яти днів. При цьому готову виписку про земельні ділянки можна буде отримати в будь-якому з 660 центрів надання адміністративних послуг, тоді як раніше для отримання документа необхідно було звертатися безпосередньо за місцем розташування ділянки.

Також голова Держгеокадастру зазначив, що електронний сервіс дозволить істотно мінімізувати корупційні ризики, оскільки раніше велика частина зловживань з боку кадастрових реєстраторів виникала саме при подачі заявки на отримання виписки.

«По-перше, ми запускаємо цю електронну послугу як антикорупційний чинник. По-друге, це є першим маленьким кроком щодо подальшого впровадження електронного управління у сфері земельних відносин», - зазначив Мартинюк, додавши, що щороку в Україні за заявками громадян видається близько 1 млн виписок про земельні ділянки.

Присутній на презентації голова Державного агентства з питань розвитку електронного уряду Олександр Риженко повідомив, що з 1 липня послуга буде доступна в тестовому режимі для земельних ділянок, які розміщені у Києві та Київській області, а протягом наступного тижня сервіс буде розширено на всі регіони України.

Риженко зазначив, що цей проект фінансувало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ Україна), яке підтримується урядом Німеччини. При цьому загальна сума вкладених коштів становить близько 250 тис. грн.

«Цей проект підтримувало «GIZ Україна», і вони визначали його виконавця. Загальна вартість проекту становить, здається, 250 тисяч гривень», - сказав він.

Водночас Мартинюк зазначив, що в майбутньому планується розробити механізм надсилання виписок клієнтам за допомогою пошти, а також, після внесення необхідних змін до законодавства в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Кабмін прийняв рішення створити Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом реорганізації Держземагентства. У січні цього року Кабмін постановив реорганізувати територіальні органи Держземагентства шляхом їх приєднання до створюваних органів Держгеокадастру.

31 березня Кабінет міністрів у зв'язку з розформуванням Держземагентства поклав його функції і повноваження на Держгеокадастр.

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У минулому році Кабмін заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується запровадити безконтактні електронні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.

Електронний уряд – спосіб надання інформації та надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, при якому особиста взаємодія між державою іа заявником мінімізована і можливе максимальне використання інформаційних технологій.