Рада дозволила підприємцям не зберігати контрольну стрічку касових апаратів

За відповідне рішення, оформлене законопроектом №1088 «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», проголосували 261 депутат.

Представляючи законопроект народний депутат України, голова Комітету парламенту з питань податкової та митної політики України, Ніна Южаніна зазначила, що відповідна норма не була врахована секретаріатом парламенту при публікації документа.

«Я говорила про те, що ми не будемо зберігати всім підприємцям норму зберігати стрічку протягом трьох років, тому що ця норма - морально застаріла», - підкреслила Южаніна.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо зниження фіскального навантаження на суб’єктів господарювання при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій» (№ 1088).

Законом вносяться зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких реєстратор розрахункових операцій (РРО) не застосовується до платників єдиного податку першої групи та другої, третьої груп - фізичних осіб підприємців незалежно від обраного виду діяльності, які впродовж календарного року мають обсяг доходу, що не перевищує 1 млн грн.