Сеул виділить $10,5 мільярда на підтримку економіки, яка страждає від спалаху MERS

Республіка Корея виділить додатково 11,8 трлн вон ($10,5 млрд) на стимуляцію економіки країни, яка страждає від спаду внутрішнього споживання і наслідків спалаху коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

Такий план дій прийняв у п'ятницю на засіданні Кабінет міністрів РК, пише ТАСС.

У понеділок він буде переданий на розгляд парламенту, який схвалить його, як очікується, до 20 липня.

"Додаткові кошти допоможуть оживити економіку, збільшити внутрішній попит і стабілізувати життя звичайних громадян, на яке відчутно вплинули наслідки MERS", - зазначив заступник міністра фінансів Пан Мун Гю.

Із зазначеної суми 5,6 трлн вон планується направити на компенсацію втрат від скорочення податкових надходжень, а 6,2 трлн вон - на надання безпосередньої підтримки громадянам і бізнесу.

У Мінфіні очікують, що дані заходи допоможуть ВВП зрости цього року на додаткові 0,3% і на 0,4% - в наступному. Згідно з прогнозами уряду, в поточному році цей показник становитиме 3,1% і 3,5% у 2016.

Читайте такожПівденна Корея спрямує 14 мільярдів доларів для боротьби з наслідками MERS

Перший випадок захворювання MERS на території Південної Кореї був зафіксований 20 травня. Захворювання починається, як звичайна респіраторна інфекція, що супроводжується лихоманкою, кашлем і пневмонією, але швидко набуває важкого характеру, вражаючи легені.