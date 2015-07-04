Яценюк очолить делегацію на інвестиційному саміті "Україна – США" у Вашингтоні – Абромавичус

Про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Це буде перший такий саміт. З нашого боку їде найсильніша делегація на чолі з прем'єр-міністром, будуть кілька міністрів, голови «Нафтогазу», Фонду держмайна. Запрошенням українських компаній, які також представлять делегацію, займається американська сторона», - сказав міністр.

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При цьому він підкреслив, що Україна покладає великі надії на цей саміт. «Вже є аналогічні запити (провести саміти - УНІАН) від канадців, французів, італійців, німців, поляків. Залежно від успіхів американського саміту, будемо дивитися, з якою інтенсивністю проводити саміти в інших країнах», - зазначив Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Києві пройшла міжнародна конференція на підтримку реформ в Україні, яка зібрала представників 53 країн, включаючи голів урядів і ключових єврокомісарів. Спочатку конференція планувалася як донорський форум на підтримку Донбасу, проте пізніше від цієї ідеї відмовилися на користь проведення кількох заходів.

У результаті цієї конференції, а також за підсумками низки офіційних і робочих візитів представників української влади в країни - партнери України, уряд запропонував провести кілька інвестиційних самітів, метою яких є показати інвестиційні можливості країни і залучити інвесторів до участі у розвитку української економіки. Слідом за самітом у Вашингтоні Кабмін планує провести інвестиційний саміт в Парижі.