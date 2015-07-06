Чергова зустріч з Росією щодо зони вільної торгівлі Україна-ЄС пройде 7-8 липня

Представники України, Росії та Європейської комісії цього тижня на технічному рівні проведуть консультації щодо можливого впливу на російську економіку реалізації засад поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомили власного кореспондента УНІАН у Європейській комісії, новий раунд технічних консультацій відбудеться 7-8 липня.

„Ми очікуємо, що пізніше цього місяця експерти нададуть нам доповідь”, - зазначили в ЄК.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання його економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня 2014 року.

Восени 2014 року за наполяганням РФ запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відклали до 31 грудня 2015 року.