Українським фрілансерам дозволили працювати з іноземними замовниками без договорів

Національний банк України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі значно спростили процедуру співробітництва з банками українських фрілансерів, які через Інтернет надають свої послуги за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, до списку фрілансерів входять програмісти, дизайнери, копірайтери, перекладачі, фотографи, ілюстратори, оператори додатків, що працюють у прямих продажах і магазинах, майстри, посередники з продажу товарів, що працюють на торгових майданчиках, а також власники сайтів, блогери.

Регулятор зазначив у своєму листі до банків, що тепер для дотримання валютного законодавства IT-підприємцям та обслуговуючим їх банкам достатньо інвойсу про надання послуг, який разом із документом про оплату робіт є підтвердженням договірних відносин між замовником і виконавцем. Раніше підприємці повинні були надавати окремий договір із мокрою печаткою.

Також, як роз'яснив регулятор, банки не мають права вимагати від своїх клієнтів перекладу договорів на українську мову, якщо в цьому немає реальної необхідності.

"IT-підприємці зможуть більше зосередитися на своєму основному бізнесі, а не на бюрократії. Отже, ринок буде зростати внаслідок дерегуляції, і як результат ми побачимо зростання ВВП і приплив до нашої країни валюти, яка ще недавно залишалася на рахунках в іноземних банках", - наводяться в повідомленні слова одного з головних авторів цієї ініціативи, заступника голови НБУ Владислава Рашкована.

Як повідомляв УНІАН, проведення масштабної дерегуляції та децентралізації є одним із ключових завдань влади в Україні й сигналом досягнення основних економічних цілей, серед яких – покращення позицій України в рейтингу Світового банку Doing Business. Україна, яка займає в рейтингу 96-ю позицію, має намір увійти до числа 50 кращих країн рейтингу.