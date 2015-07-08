Кабмін хоче спростити працевлаштування переселенців через служби зайнятості

Кабінет міністрів України має намір спростити працевлаштування переселенців через відділення Державної служби зайнятості, зменшивши кількість необхідних документів і бюрократичних процедур, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на засіданні уряду.

«Ми сьогодні пропонуємо прибрати всі неоднозначності, всі невідповідності в постановах уряду, які, на жаль, деякі чиновники трактували по-своєму. Зокрема, у нас були випадки, і не поодинокі, коли при реєстрації в центрах зайнятості у людей вимагали довідки від роботодавців, що вони припинили трудові відносини. Роботодавців, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній нашій державі території», - сказав він.

Також Розенко зазначив, що через неузгодженості в законодавстві внутрішньо переміщені особи не можуть скористатися переліком послуг, які держава пропонує через центри зайнятості.

«Ми побачили, що є ціла низка бар'єрів, створені неоднозначності у чинному законодавстві, які не дають можливості безробітним людям, внутрішньо переміщеним особам стати на облік у центрі зайнятості та отримати кваліфіковану допомогу. Це не лише отримання допомоги по безробіттю, це послуги з перекваліфікації людей, навчання цих людей, пошуку нових робочих місць», - підкреслив голова Мінсоцполітики.

Читайте такожВ Україні нарахували 1,37 мільйона вимушених переселенців

За словами міністра, на обліку в центрах зайнятості на даний момент стоять 40 тис. переселенців, у той час як їхня загальна кількість сягнула 1,3 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, на підконтрольній території Україні органи соціального захисту станом на 6 липня 2015 року зареєстрували 1,37 млн вимушених переселенців, або близько 1 млн сімей, із Донбасу та Криму.

У січні-червні Україна профінансувала 1,63 млрд грн грошової допомоги переселенцям.

За даними Мінсоцполітики, 60% переселенців – пенсіонери, 12% – діти, 4% – особи з обмеженими можливостями. Станом на червень цього року найбільше переселенців зареєстровано в Донецькій і Луганській областях (490 тис. і 187,5 тис. осіб відповідно). Велика кількість внутрішньо переміщених осіб знаходяться також у Харківській (172,6 тис. осіб), Запорізькій (93 тис. осіб) та Київській (95 тис. осіб) областях. У Києві налічується 41 тис. переселенців.