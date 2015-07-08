У претензіях Москви до Києва по ЗВТ з ЄС лежить політика, а не торгівля - представник Єврокомісії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив глава підрозділу по Росії, СНД, Україні Генерального директорату торгівлі Європейської комісії Люк Девінь в ході конференції, яка пройшла в Брюсселі.

"Не торгівля є причиною проблем. Ряд спостерігачів введені в оману, коли вони кажуть, що ми повинні подивитися на можливі наслідки (впливу на економіку Росії). Наскільки, як ви думаєте, Україна представлена в російському експорті? В минулому році це було 1,5%, у першому кварталі цього року українсько-російська торгівля знизилася на 63%, і ми зараз говоримо про 0,55%. Я не знаю нікого в світі, хто має фундаментальні проблеми, тому що може, можливо, втратити 0,55%. Це - один із ключових елементів, щоб зрозуміти, що відбувається", - сказав він.

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Девінь зазначає, що з економічної точки зору, логічної точки зору, "немає жодної країни, яка має проблеми з угодою, що ще навіть не вступила в силу". "Такого ми ще не бачили. Якщо Росія вірить, що вона буде заповнена дешевими неякісними товарами, то у неї є достатня кількість інструментів, щоб це зупинити. Але заздалегідь говорити, що ми (РФ) будемо мати велику проблему і тому ми погрожуємо Україні призупинити преференції, які існують між Росією і Україною, це звучить іронічно", - підкреслив європейський чиновник.

При цьому він повідомив, що тристоронні консультації з приводу ЗВТ тривають. "Ми сподіваємося пояснити Росії, що угода про зону вільної торгівлі між двома сторонами не є проблемою. В ЄС ми маємо торгові відносини на 250 млрд євро зі Швейцарією, Швейцарія має зону вільної торгівлі з Китаєм, де відносини приблизно на 400 млрд. Хіба ми сказали Швейцарії – "що ви робите, ми вас зупинимо", ні, звичайно ні. Або США говорили Канаді, що вона повинна вибирати між преференціями від США чи ЄС – ніхто цього не робить. Це означає, що проблема не економічна. Ми будемо обговорювати це з росіянами, але що буде далі – у мене немає відповіді", - сказав фахівець.

За його словами, Росія, коли Україна і ЄС ведуть переговори щодо Угоди про асоціацію, частиною якого є зона вільної торгівлі, "не скаржилася на ці переговори, вона навіть не питала про них". "Але в серпні 2013 р. один з економічних радників Путіна сказав, що на російському кордоні буде введено 100% фізичний контроль українських перевізників, що фактично блокує торгівлю (зазвичай ми маємо лише 1% фізичної перевірки), і, я цитую: "це чекає Україну, якщо вона підпише Угоду про асоціацію з ЄС". Це те, що я називаю політизацією торгівлі", - сказав Девінь.