У Лондоні 16 липня відбудеться донорська конференція щодо Чорнобиля

Кабінет міністрів України закликав Верховну Раду України внести зміни до державного бюджету на 2015 рік і виділити 135 млн грн для фінансування робіт на об'єкті «Укриття», сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках робочої поїздки на Чорнобильську атомну станцію.

"Парламент повинен прийняти закон, щоб дофінансувати Чорнобильську АЕС. Мова йде про 135 млн грн", - сказав глава уряду.

При цьому він підкреслив, що відвідання ЧАЕС є підготовкою до донорської конференції щодо Чорнобиля, яка пройде в Лондоні 16 липня. «Метою сьогоднішнього візиту делегації є підготовка до донорської конференції, яка пройде в Лондоні 16 числа (липня - УНІАН)», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у 1997 році країни "Великої сімки" (G7) домовилися про створення фонду для фінансування будівництва саркофага над четвертим блоком Чорнобильської АЕС. У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Початкова вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

Влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний і екологічно стабільний об'єкт.