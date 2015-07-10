Мінекономрозвитку підготувало для інвесторів рекламний ролик про Україну (відео)
03:33, 10 липня 2015Різне
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало рекламне відео, яке повинно продемонструвати інвесторам великий потенціал України.
Відео буде презентовано інвесторам у Вашингтоні 12-13 липня / facebook.com/mineconomdev
Про це повідомляється на сторінці МЕРТ в Facebook.
Відео буде презентовано інвесторам на Американо-українському бізнес-саміті, який відбудеться у Вашингтоні 12-13 липня.
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«Цей саміт спрямований на те, щоб показати результати, яких вдалося досягти завдяки реформам і залучити якомога більше інвестицій в нашу країну, що дозволить прискорити розвиток економіки», - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк очолить українську делегацію на інвестиційному саміті «Україна – США», який пройде 13 липня у Вашингтоні.
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