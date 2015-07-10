Мінекономрозвитку підготувало для інвесторів рекламний ролик про Україну (відео)

Про це повідомляється на сторінці МЕРТ в Facebook.

Відео буде презентовано інвесторам на Американо-українському бізнес-саміті, який відбудеться у Вашингтоні 12-13 липня.

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«Цей саміт спрямований на те, щоб показати результати, яких вдалося досягти завдяки реформам і залучити якомога більше інвестицій в нашу країну, що дозволить прискорити розвиток економіки», - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк очолить українську делегацію на інвестиційному саміті «Україна – США», який пройде 13 липня у Вашингтоні.