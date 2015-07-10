В Україні хочуть створити міжнародний арбітраж для розв'язання комерційних спорів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір створити в Україні міжнародний комерційний арбітраж із залученням іноземних суддів та експертів для вирішення бізнес-спорів, заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на презентації економічної стратегії України в Києві.

«Ідея, яку ми зараз обговорюємо як з юридичними колами, так і з урядом, - це ідея створення в Україні дуже висококваліфікованого міжнародного комерційного арбітражу, тобто, того суду, до якого будуть залучені як наші арбітри, які зараз займаються комерційним арбітражем по всьому світу - в Лондоні, Гонконзі, Амстердамі, так і європейські арбітри. Тобто, створити острівець європейського комерційного арбітражу, який міг би стати тим першим незалежним майданчиком європейського рівня судочинства в Україні», - сказала вона.

За словами Ковалів, арбітраж зможе підвищити інвестиційну привабливість України й стати дійсно незалежним інститутом вирішення бізнес- спорів у юридичному полі.

«Це один із тих кроків, які ми пропонуємо як швидкі. І для бізнесу, і для наших інвесторів це може стати хорошим сигналом», - зазначила заступник голови Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко назвав судову реформу та ефективну боротьбу з корупцією запорукою викорінення «схем наживи», що існували раніше за попередньої влади в Україні, на підприємцях і приватних підприємствах.

Кабінет міністрів України призначив члена Національної комісії з регулювання енергетики Юлію Ковалів першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.