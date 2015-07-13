В Україні монополізовано 42% ринків - голова АМКУ

Про це заявив на прес-конференції голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв.

«На 47% ринків товари реалізуються в умовах конкуренції, близько 11% - це ринки природних монополій, а решта - 42% - це ринки, на яких є монопольне або олігопольне становище», - сказав він.

За словами Терентьєва, за останні 10 років частка ринків, де товари реалізуються на конкурентних умовах, в Україні впала на 12 процентних пунктів.

«Незважаючи на те, що Антимонопольний комітет працює і розглядає щороку кілька тисяч справ, у цілому рівень монополізації зростає», - сказав він, зазначивши, що минулого року відомство розглянуло близько 4 тис. справ.

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Голова АМКУ підкреслив, що найбільш монополізованими в Україні є паливно-енергетичний комплекс і ринок транспорту та зв'язку.

Терентьєв повідомив, що до середини вересня АМКУ розробить роз'яснення порядку калькуляції штрафів. Сам же механізм розрахунку таких санкцій буде встановлено після прийняття відповідного законопроекту, який вже зареєстровано у парламенті. За його словами, в найближчі три місяці також буде оновлено положення, яке регулює розгляд комітетом заяв про концентрацію.

За його словами, крім перегляду даного положення, необхідно також проводити роз'яснювальну роботу серед учасників ринку щодо процедур розгляду таких справ та необхідних документів, які потрібно подавати до комітету, адже тільки 4% заяв про концентрацію, які подаються до АМКУ, містять всю необхідну для прийняття рішень інформацію.

Як повідомляв УНІАН, згідно з доповіддю Терентьєва на засіданні Національної ради реформ, рівень конкуренції в ПЕК становить 28%, у сфері транспорту та зв'язку - 14,8%.

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Компанії - члени Американської торговельної палати наполягають на ухваленні Верховною Радою найближчим часом трьох законопроектів щодо реформування антимонопольного законодавства. Це законопроект №2431 щодо введення методики накладення, розрахунку та справляння штрафних санкцій Антимонопольним комітетом, №2168 щодо внесення змін до процедури розгляду заяв на концентрацію і №2102, який зобов'яже АМКУ публікувати всі прийняті рішення з вичерпною інформацією.