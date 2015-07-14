Народний депутат розкритикувала податок на продаж підакцизних товарів

Навіть відомі активісти боротьби за громадське здоров’я не вважають податок з роздрібного продажу підакцизних товарів ефективним інструментом.

Так, народний депутат Ганна Гопко у своєму коментарі в соціальній мережі Facebook зокрема зазначила, що уряд запровадив цей податок всупереч її зверненням.

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"Поправка №27, якою я пропонувала не запроваджувати новий акцизний податок з роздрібної торгівлі алкоголем, пивом і тютюном, на жаль, не була врахована. Коли уряд, всупереч моїм зверненням, запровадив новий акцизний податок з роздрібної торгівлі, я була змушена відкликати законопроект №1488 (щодо плати за ліцензію на торгівлю алкоголем. - УНІАН) – саме для того, щоб в умовах запровадження нового податку не збільшувати фіскальне навантаження на бізнес", – заявила Ганна Гопко.

За скасування податку на продаж підакцизних товарів виступив і голова правління Центру «Життя», експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Андрій Скіпальський.

"З самого початку ми говорили, що податок на продаж підакцизних товарів суперечить євроінтеграційному курсу – його немає в жодній європейській директиві. До того ж вкрай складне адміністрування даного податку. Адже часто продають сигарети без касових апаратів і тому складно вирахувати податок. Ми вважаємо, що це був неправильний крок" – впевнений Андрій Скіпальський.

Експерти зокрема критикують податок на роздрібний продаж підакцизних товарів за його суперечність законодавству Євросоюзу – у т.ч. Директиві Ради ЄС 2008/118/ЄЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, за п’ять місяців 2015 р. сплачено податку з роздрібного продажу підакцизних товарів на 2,5 млрд. грн.

При цьому 52% надходжень з цього податку забезпечив продаж паливно-мастильних матеріалів. Що стосується інших підакцизних товарів, зокрема, по алкогольних напоях, пиву і тютюнових виробах –по них надходження вкрай незначні.

Як звертають увагу експерти, ця статистика різко контрастує із даними по надходженнях від звичайного акцизу – де більше половини надходжень забезпечує акциз із тютюнових виробів. Причому, якщо з тютюнових виробів надходження від акцизів з початку 2015 р. зросли майже на 1 млрд. грн., то роздрібному податку з цієї ж товарної групи цифри надходжень і динаміка в рази гірші. Експерти пов’язують це з масовими порушеннями при сплаті роздрібного податку – при продажі тютюнових і алкогольних виробів.

Податок з роздрібного продажу підакцизних товарів було запроваджено з початку 2015 р. законом України №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».