Кількість бідних у Росії досягла критичної позначки – 22 мільйони осіб

"На жаль, прогнози виправдовуються: за офіційною статистикою, чисельність бідних досягла 22 млн осіб. Це критично", - сказала Голодець в ефірі телеканалу "Росія 24", передає Русская служба Бі-бі-сі.

Раніше Росстат повідомляв, що кількість росіян з доходами нижче прожиткового мінімуму в першому кварталі 2015 року збільшилася на 3,1 млн осіб у порівнянні з минулим роком і становила 22,9 млн осіб.

Зростання рівня бідності цього року, за даними російської влади, зумовлено значним збільшенням розміру прожиткового мінімуму в результаті високої інфляції.

Порівняно з минулим роком, прожитковий мінімум в Росії, згідно з даними Росстату, в першому кварталі 2015 року збільшився до 9 662 тис. рублів на людину в місяць з 7 688 тис. рублів.

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Російське міністерство фінансів раніше пропонувало скоротити індексацію соціальних виплат у країні для економії бюджетних коштів. Уряд підтримав цю ініціативу, однак Ольга Голодець наполягала на індексації соцвиплат в повному обсязі.