Україна спільно із США створить дорожню карту щодо підвищення інвестпривабливості

09:06, 14 липня 2015
Різне
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час інвестиційної конференції Україна-США закликав американський бізнес взяти участь в приватизації українських підприємств

vizantiia.com.ua

Україна спільно з США створить дорожню карту з підвищення інвестиційної привабливості, хід виконання якої буде перевірено в жовтні, заявила міністр торгівлі США Пенні Пріцкер на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

«Прем'єр-міністр (Арсеній Яценюк - УНІАН) і я вранці домовилися про те, що ми разом створимо дорожню карту з цілей, яких ми хочемо досягнути», - сказала вона.

За словами Пріцкер, хід виконання Україною дорожньої карти та необхідних реформ буде проаналізовано американською стороною в жовтні.

«Я буду в Києві в жовтні, і це буде можливістю для мене і прем'єр-міністра (Яценюка - УНІАН) оцінити, де ми знаходимося, оцінити всі досягнення і, що важливо для всіх присутніх, публічно відсвяткувати весь прогрес, якого ви досягнете. Якщо ви вважаєте це викликом, то, будь ласка, вважайте», - наголосила міністр торгівлі США.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час інвестиційної конференції Україна-США закликав американський бізнес взяти участь в приватизації українських підприємств.

За словами прем'єра, Україна потребує приходу інвесторів, які зможуть принести кращий досвід корпоративного управління та прозорих правил ведення бізнесу.

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