Американські митники поділяться досвідом роботи з українськими колегами - голова ДФС

Про це голова ДФС Роман Насіров повідомив сьогодні, 15 липня, під час прес-конференції у Київській міській митниці, повідомляє прес-служба ДФС.

«Учора я зустрічався з керівництвом американської митниці та прикордонної служби, які вже надають нам технічну допомогу. Ми домовилися, що протягом наступних двох місяців від американської сторони приїдуть митники, які працюватимуть у Київській та Одеській митницях по обміну досвідом. Гадаю, що це буде дуже важливим та корисним для нас», – наголосив Роман Насіров.

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За його словами, сьогодні спостерігається значний інтерес США до України, до тих реформ, які наразі проводяться в нашій державі. Це якнайкраще засвідчив перший Американсько-український бізнес-форум, на якому потенційним американським інвесторам було презентовано українську податкову реформу.

«Американсько-український бізнес-форум дуже велика подія. Ми плануємо проводити такі заходи в європейських, а потім і в азіатських країнах. Україні приділяється дуже багато уваги, тим реформам, які ми сьогодні проводимо. Для реалізації цих реформ ми здійснюємо важливі кроки. Одним з них є призначення на Київську міську митницю нового керівника, який має впоратись з тими проблемами, які існували (ми їх не приховуємо), та перебудувати роботу так, щоб це була дійсно гарна сервісна функція для компаній, які розмитнюють товари у місті Києві», – зазначив голова ДФС.

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Крім того, особливу увагу нове керівництво Київської міської митниці має приділити питанню боротьби з корупцією.

Голова ДФС Роман Насіров також закликав керівника Київської міської митниці до активної роботи щодо удосконалення роботи митниці та запевнив у своїй підтримці дієвих кроків та напрацювань у цьому напрямі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд України обговорює питання передачі управління митною службою на аутсорсинг іноземній компанії. Міністр фінансів Наталія Яресько найближчим часом представить Кабінету міністрів реформу Державної фіскальної служби, підрозділом якої є митниця.