РФ хоче врятувати туризм в окупованому Криму за рахунок паломників-мусульман

Росія має намір залучити в окупований Крим за рахунок паломницьких турів близько 20 млн мусульман, повідомив нелегітимний заступник міністра курортів і туризму півострова Рустем Тагаров, передають "Новини Криму".

Він зазначив, що відомство окрему увагу приділяє розвитку паломницьких турів. На його думку, перспективи розвитку даного напрямку величезні. «Тільки в рамках однієї конфесії такий тур здатний залучити мусульман зі всієї Росії, яких налічується близько 20 мільйонів, а також прочан з-за кордону», – додав Тагаров.

Читайте такожЗМІ: компанія Фірташа годує російський "патріотичний" форум в КримуПредставникам національно-культурних автономій анексованого Криму запропонували підготувати інформацію про маловідомі об'єкти, які в подальшому увійдуть в екскурсійні маршрути.

Раніше Тагаров заявляв, що представники ісламського духовенства з країн СНД вже зацікавилися кримськими маршрутами для віруючих.