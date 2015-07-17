Яценюк наполягає на скороченні Фіскальної служби вдвічі

Чисельність працівників Державної фіскальної служби має бути скорочено вдвічі, а працівникам, які залишилися, має бути відповідно збільшено оплату праці.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми хочемо провести повну й всеосяжну реформу податкової адміністрації. Думаю, що найкращий шлях - у першу чергу скоротити Державну фіскальну службу вдвічі й відповідно збільшити заробітні плати», - сказав він.

Крім того, прем'єр висловив наміри максимально мінімізувати контакти між платниками податків і податковою адміністрацією шляхом впровадження електронного уряду в податковій системі.

«Менше спілкуєшся з податківцем - менше платиш хабарів, через інтернет хабарі не передаси», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у ході презентації реформи Державної фіскальної служби, глава відомства Роман Насіров повідомив, що в рамках реформи планується збільшити кількість заступників голови відомства з двох до п'яти, відповідно до кількості напрямків роботи служби, а також скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.

Підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.