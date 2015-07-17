Парламент ввів штрафи та конфіскацію за незаконне перевезення товарів у зоні АТО

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» (№ 2109а), внесений президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Ухвалені зміни доповнюють Закон "Про боротьбу з тероризмом" статтею 141 «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції», яка передбачає, що переміщення товарів до району або з району проведення АТО здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом міністрів за поданням Служби безпеки України.

Особи, винні у порушенні цього порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

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Також вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який доповнюється статтею 2043 «Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Статтею передбачено, що порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, у розмірі від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Закон набирає чинності через 14 днів з дня його опублікування.

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Кабінет міністрів впродовж 14 днів після опублікування закону має затвердити порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із законом; забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із законом.