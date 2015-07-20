Яценюк закликав коаліцію проголосувати за новий Трудовий кодекс

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав парламентську коаліцію підтримати проект нового Трудового кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у ході засідання колегії Міністерства соціальної політики.

«Коаліція повинна підтримати спільно напрацьований Трудовий кодекс», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що проект нового Трудового кодексу був прийнятий парламентом у першому читанні, проте досі не був прийнятий у цілому.

Яценюк також наголосив, що в Україні не зможе розвиватися сучасний ринок праці доти, поки в країні діятиме система працевлаштування Радянського Союзу.

«Як ми можемо мати новий ринок праці, маючи радянську систему працевлаштування?», - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соціальної політики Павло Розенко висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить зареєстрований у парламенті наприкінці 2014 року проект Трудового кодексу в цілому до кінця цього року.

Проект Трудового кодексу був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2014 року під номером 1658. Як наголошується в пояснювальній записці, Трудовий кодекс покликаний привести законодавство України у трудовій сфері у відповідність з європейськими стандартами і реаліями сучасності. Діючий в Україні Кодекс законів про працю (КзПП) прийнятий 10 грудня 1971 року і набрав чинності з 1 червня 1972 року.