Яценюк закликав Мінсоцполітики розробити законопроект про Національне агентство зайнятості

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив у ході засідання колегії Мінсоцполітики у понеділок.

«На засіданні уряду законопроект про створення Національного агентства зайнятості повинен бути внесений», - сказав Яценюк, додавши, що документ має бути розроблений за участі Міжнародної організації праці та українських бізнес-асоціацій.

При цьому Яценюк висловив сподівання, що законопроект про створення Національного агентства зайнятості буде ухвалено на черговій або позачерговій сесії Верховної Ради.

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«Щоб коротко резюмувати – ви повинні бути не бюрократичною державною структурою, а ви повинні бути фактично HR-компанією», - додав прем'єр-міністр.

Присутній на засіданні міністр соціальної політики Павло Розенко висловив сподівання, що з 1 січня 2016 року Національне агентство зайнятості вже почне свою роботу.

При цьому він зазначив, що це відомство повинне буде прогнозувати ситуацію на ринку зайнятості, вирішувати поточні та стратегічні проблеми працевлаштування та ефективно використовувати виділені ресурси.

Як повідомляв УНІАН, раніше Розенко заявляв, що Національне агентство зайнятості має запрацювати в Україні до кінця поточного року.