В Україні створять електронний реєстр пільговиків без "мертвих душ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив у ході засідання колегії Мінсоцполітики.

«Ви знаєте, що у нас є «мертві душі». Це «мертві душі» за пенсіями, пільгами і субсидіями. Павло Валерійович (Розенко, міністр соціальної політики - УНІАН), іншого варіанту, як створення єдиної системи реєстрів всіх пенсіонерів-пільговиків (тобто звести все разом, мати одну єдину електронну систему), немає. Під це нам дадуть гроші», - сказав Яценюк.

У свою чергу присутній на засіданні міністр соціальної політики Павло Розенко зазначив, що гроші на створення єдиного електронного реєстру пільговиків вже є.

При цьому Яценюк заявив, що такий крок Мінсоцполітики дасть змогу заощадити кошти державного бюджету.

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«Той, хто не повинен отримувати пільгу, сьогодні витягає її з кишені того, хто має цю пільгу отримувати. Це несправедливо», - сказав прем'єр.

Він доручив звернутися до НКРЕ з вимогою невідкладно налагодити обмін інформацією з ліцензіатами - приватними і комунальними компаніями, які надають житлово-комунальні послуги і послуги з енергозабезпечення».

«Ті, хто безпосередньо мають бути зацікавлені в отриманні грошей - не в розрахунку людей, а в правильному нарахуванні, - це приватні й комунальні енергетичні компанії,- зволікають з наданням інформації. Це неприйнятно», - сказав Яценюк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 4 червня 2015 року встановив новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. Пільги поширюються на оплату за користування житлом, комунальні послуги, скраплений газ, паливо і телефон.