Фіскальна служба змінила керівника Херсонської митниці

Згідно з повідомленням, Гордієнко з сьогоднішнього дня приступив до виконання своїх обов'язків.

«Дії ДФС максимально спрямовані на протидію схемам і корупції на митних постах. У зв'язку з чим проходять кадрові зміни керівництва митниць у всіх регіонах України», - наголошується в повідомленні.

ДФС підкреслила, що керівництво Херсонської митниці невідкладно має забезпечити повний контроль на контрольно-пропускних пунктах з тимчасово анексованим Кримом і повністю відновити координацію з прикордонниками та СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови ДФС Романа Насірова, Фіскальна служба вже змінила 60% керівництва української митниці.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному 5 травня, змінити всіх керівників регіональних органів ДФС.

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У середині липня ДФС відсторонила від виконання обов'язків весь керівний склад Закарпатської митниці для проведення службової перевірки фактів корупції на митниці.