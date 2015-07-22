Криза охопила більшість мономіст Росії, а грошей на їхню підтримку немає
14:04, 22 липня 2015Різне
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Про це заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв.
REUTERS
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв констатував кризу в більшості мономіст країни, передає «Газеты.Ru».
За його словами, стабільна економічна ситуація фіксується менше ніж у чверті російських мономіст.
«Лише у 71 мономіста економічну ситуацію можна назвати стабільною, за іншими - вона нестійка», — заявив Медведєв.
Читайте такожУ Росії готуються до введення продуктових картокУ даний момент в Росії налічується 319 мономіст, в яких проживають 14 млн осіб.
Між тим, Медведєв визнав, що грошей на підтримку всіх мономіст в уряду немає.
«Грошей на всі мономіста, які опинилися в кризовій категорії, немає», — сказав він.
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