Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв констатував кризу в більшості мономіст країни, передає «Газеты.Ru».

За його словами, стабільна економічна ситуація фіксується менше ніж у чверті російських мономіст.

«Лише у 71 мономіста економічну ситуацію можна назвати стабільною, за іншими - вона нестійка», — заявив Медведєв.

Читайте такожУ Росії готуються до введення продуктових картокУ даний момент в Росії налічується 319 мономіст, в яких проживають 14 млн осіб.

Між тим, Медведєв визнав, що грошей на підтримку всіх мономіст в уряду немає.

«Грошей на всі мономіста, які опинилися в кризовій категорії, немає», — сказав він.