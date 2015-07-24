Одеська митниця отримала нового керівника
У травні Державна фіскальна служба усунула від виконання обов'язків керівництво Одеської митниці
Державна фіскальна служба України призначила керівником Одеської митниці Владислава Ракшу, повідомила прес-служба управління ДФС в Одеській області.
«Згідно з наказом Державної фіскальної служби України від 22.07.2015, виконання обов'язків начальника Одеської митниці ДФС покладено на головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС Ракшу Владислава Вікторовича», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у травні Державна фіскальна служба усунула від виконання обов'язків керівництво Одеської митниці.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному 5 травня, змінити всіх керівників регіональних органів ДФС.