Одеська митниця отримала нового керівника

У травні Державна фіскальна служба усунула від виконання обов'язків керівництво Одеської митниці

Державна фіскальна служба України призначила керівником Одеської митниці Владислава Ракшу, повідомила прес-служба управління ДФС в Одеській області. «Згідно з наказом Державної фіскальної служби України від 22.07.2015, виконання обов'язків начальника Одеської митниці ДФС покладено на головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС Ракшу Владислава Вікторовича», - йдеться в повідомленні. Читайте такожФіскальна служба змінила керівника Херсонської митниці Як повідомляв УНІАН, у травні Державна фіскальна служба усунула від виконання обов'язків керівництво Одеської митниці. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному 5 травня, змінити всіх керівників регіональних органів ДФС.

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