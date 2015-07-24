Вздовж лінії розмежування на Донбасі продаватимуть продукти і поставлять банкомати

Про це повідомляє Управління інформаційної політики Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, крім продажу продуктів, побутової хімії і ліків, у них передбачається організація роботи банкоматів.

"Як керівник військово-цивільної адміністрації я отримав доручення від президента створити логістичні центри на території Донецької області між нульовим кілометром і КПВВ. Найближчим часом будуть створені два, а потім і третій логістичні центри", - повідомив голова Донецької ОДА Павло Жебрівський.

Перші два з'являться між Майорськом і Зайцево - це Артемівське напрямок. Далі в районі Новотроїцького за Бугасом. У перспективі у районі Гнутово. Пропускний пункт під Волновахою, розташований в районі Бугас, буде перенесений в Новотроїцьке.

"Ми прийняли рішення і його підтримали в РНБО про перенесення КПВВ з Бугаса в Новотроїцьке. Сьогодні будується новий пропускний пункт і, думаю, що за 10-12 днів він буде побудований. Ми зможемо збільшити пропускну здатність у два рази. Ми збільшимо кількість і прикордонників, і фіскалів для того, щоб зменшити черги на КПВВ", - уточнює голова ОДА.

У центрах планують продавати найнеобхідніші речі для українців, які стали заручниками російської агресії: це продукти харчування, побутова хімія, безумовно, ліки, зазначають у повідомленні.

В логістичних центрах планують відкрити термінали "Ощадбанку" для того, щоб пенсіонери могли отримати пенсії. Також "Ощадбанк" вивчає можливість установки обмінників.

"Економічно невигідно платити данину за перетин лінії розмежування з продуктами харчування, побутовою хімією і ліками. Звичайно, буде вирішуватися питання з підакцизними товарами, тому що ми не плануємо продавати тютюн і лікеро-горілчані вироби", - розповів Жебрівський.

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Голова Донецької ОДА також розраховує, що завдяки цим центрам зменшиться так звана контрабанда, буде розвантажений КПВВ та істотно скорочені черги.

"Таким чином ми йдемо на зустріч і простягаємо руку громадянам України на окупованій території", - зазначив Жебрівський.

Він також повідомив, що логістичні центри будуть охоронятися. "Щодо двох КПВВ ми домовляємося з Національною гвардією, вона підтягує свої сили і засоби. По третьому будемо домовлятися з Державною прикордонною службою України про охорону", - сказав він.