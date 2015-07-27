Яценюк хоче залучити міжнародну компанію для управління українськими митницями

Про це сказав журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він уточнив, що відповідне розпорядження він підписав сьогодні, 27 липня, та направив до Державної фіскальної служби.

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«Хотів би заявити, що ми не говоримо зараз про те, яка компанія отримає можливість провести боротьбу з корупцією в українській митниці й фактично по-новому побудувати українську митницю. Ми говоримо про те, що це буде іноземна компанія. Ми оголосимо прозорий і публічний тендер, і відповідне доручення я підписав сьогодні вранці. І на цьому тендері ми оберемо», - сказав Яценюк.