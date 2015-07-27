Генеральна рада СОТ схвалила приєднання Казахстану до організації

Генеральна рада Світової організації торгівлі на засіданні в понеділок, 27 липня, затвердила проект рішення про приєднання Казахстану до СОТ, передає РІА Новости.

Затвердження документів відбулося в штаб-квартирі СОТ в Женеві в присутності президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Раніше в понеділок голова робочої групи з приєднання Казахстану до СОТ Ваги Химанен представив на затвердження Генеральній раді СОТ пакет документів по даному питанню, загальний обсяг яких склав 1248 сторінок.

Читайте такожУкраїна домовляється про постачання вугілля і газу з Казахстану"Приєднання Казахстану до СОТ є важливим кроком в інтеграції країни у міжнародну економіку, глобальну торговельну систему,... стане новим кроком країни до більшої універсальності. Це розширює функції СОТ як стабільної системи світової економіки", — заявив на засіданні гендиректор СОТ Роберто Азеведо.

Казахстан подав заявку на вступ до СОТ 29 січня 1996 року. 22 червня 2015 року в Женеві завершилися переговори про вступ країни до СОТ. Казахстан стане повноправним 162-м членом Світової організації торгівлі у грудні 2015 року. У зв'язку з цим парламент РК має ратифікувати протокол про приєднання країни до СОТ до 31 жовтня 2015 року.