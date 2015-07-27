У Кабміні розповіли, як планують спростити умови для ведення бізнесу в Україні

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Уряд зараз працює за двома найбільшими напрямками реформ у сфері торгівлі - поліпшення бізнес-клімату, в тому числі податкової реформи та дерегуляції, і розробкою концепції реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі. Основне наше завдання - спростити умови ведення бізнесу в Україні», - цитує прес-служба відомства торгового представника України Наталію Микольську.

За словами торгпреда, розвиток внутрішньої торгівлі є вкрай важливим, оскільки вона забезпечує 20% ВВП країни і велику кількість робочих місць.

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«У цій сфері зайнята надвелика кількість людей. І від того, як сумлінно і професійно вони будуть працювати, залежить добробут усієї України та щоденний добробут кожного з нас. Тому Мінекономрозвитку щодня відкрито для спілкування з усіма представниками галузі, щоб зробити її привабливою як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, падіння показника оптового товарообігу у травні порівняно з квітнем сповільнилося з 30,4% до 6,3%, падіння промисловості - з 21,7% до 20,7%, а падіння роздрібної торгівлі - з 28,9% до 23,1%.

Мінекономрозвитку пояснює уповільнення темпів падіння роздрібної та оптової торгівлі у травні стабілізацією валютного ринку та цінової динаміки, а також поступовим відновленням міжгалузевих зв'язків на сході країни.