Нова "Укрпошта" буде на 100% належати державі

Про це повідомляється в розпорядженні уряду від 17 липня 2015 року, опублікованому на сайті Кабміну.

Згідно з документом, умовою створення акціонерного товариства є збереження попереднього профілю діяльності підприємства.

Також даним розпорядженням уряд доручив Міністерству інфраструктури вжити в установленому порядку заходи, пов'язані з реалізацією цього розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури і екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію «Укрпошти», яка передбачає створення публічного акціонерного товариства на базі підприємства.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав керівництво «Укрпошти» розробити програму реформи структури та повернення їй статусу провідного підприємства з надання поштових послуг в країні.

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Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у близько 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 78 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, доставляє понад 83 млн пенсій.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що «Укрпошта» за підсумками 2015 року отримає чистий прибуток у розмірі 19 млн грн, в той час як за підсумками 2014 року підприємство отримало чистий збиток у розмірі 4 млн грн.