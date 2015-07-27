РФ уточнила інформацію про квіти з Голландії: заборону поки не ввели, але можемо

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко заявив, що представникам європейських країн запропоновано провести переговори з тим, щоб створити систему контролю, яка б гарантувала потрапляння зараженої продукції в країни Євразійського економічного союзу.

"У випадку, якщо наші пропозиції не будуть ухвалені, ми залишаємо за собою право на більш жорсткі заходи, аж до введення тимчасових обмежень на постачання квітів з Європи", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Россільгоспнагляд запропонував національним організаціям з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставки в Росію.