РФ уточнила інформацію про квіти з Голландії: заборону поки не ввели, але можемо
Россільгоспнагляд уточнив, що заборона на ввезення квітів з Голландії поки не введена, однак вона може вступити в силу, якщо контролюючі орган ЄС не ухвалять російські пропозиції з питання фітосанітарної безпеки.
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Представник Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко заявив, що представникам європейських країн запропоновано провести переговори з тим, щоб створити систему контролю, яка б гарантувала потрапляння зараженої продукції в країни Євразійського економічного союзу.
"У випадку, якщо наші пропозиції не будуть ухвалені, ми залишаємо за собою право на більш жорсткі заходи, аж до введення тимчасових обмежень на постачання квітів з Європи", - сказав він.
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Раніше повідомлялося, що Россільгоспнагляд запропонував національним організаціям з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставки в Росію.