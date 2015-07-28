Росія розширила заборону на рибні консерви з Латвії

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляють у відомстві, в рибних консервах підприємств АТ "Вентспілський рибоконсервний комбінат", ТОВ "ГАММА-А", ТОВ "Sabiedrba IMS", ТОВ "УНДА" і ТОВ "Suldusgalaskombinats" виявлені порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

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З 4 червня цього року Россільгоспнагляд заборонив поставки риби і рибних консервів з підприємств з Естонії та Латвії, в першу чергу шпрот.

У відомстві тоді пояснили, що заборона нібито пов'язана з виявленням в консервах речовини бензопірену, яка вважається канцерогеном і небезпечна для людини.