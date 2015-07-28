Росія розширила заборону на рибні консерви з Латвії
07:40, 28 липня 2015Різне
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Росспоживнагляд з 1 серпня ввів заборону на ввезення в Росію рибних консервів, що виробляються на п'яти латвійських підприємствах.
Заборона нібито пов'язана з виявленням бензопірену / flickr.com/avlxyz
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Як повідомляють у відомстві, в рибних консервах підприємств АТ "Вентспілський рибоконсервний комбінат", ТОВ "ГАММА-А", ТОВ "Sabiedrba IMS", ТОВ "УНДА" і ТОВ "Suldusgalaskombinats" виявлені порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.
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З 4 червня цього року Россільгоспнагляд заборонив поставки риби і рибних консервів з підприємств з Естонії та Латвії, в першу чергу шпрот.
У відомстві тоді пояснили, що заборона нібито пов'язана з виявленням в консервах речовини бензопірену, яка вважається канцерогеном і небезпечна для людини.
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