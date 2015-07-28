Яценюк проінспектував процес оформлення субсидій у Луцьку

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Працівники департаменту розповіли главі уряду, що до них звертаються громадяни, яким з тих чи інших причин потрібна допомога в оформленні субсидії.

У свою чергу Яценюк поспілкувався з відвідувачами центру, які схвально відгукнулися про систему оформлення субсидій.

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В уряді вчергове наголосили, що призначення субсидії відбувається на підставі лише двох документів - заяви та декларації. При цьому запроваджуються спрощені форми цих документів, скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб.

При цьому органам соцзахисту забороняється вимагати від заявників інші документи.

Зазначається, що подати заяву та декларацію можна як особисто – у місцевому органі соціального захисту населення, так і поштою – необхідні документи надходять до поштових скриньок всіх громадян.