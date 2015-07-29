Гужва продав свою частку і пішов з "Вестей", у холдингу інформацію підтверджують

Як повідомляється в заяві холдингу, Ігор Гужва подякував колективу за спільну роботу і побажав успіхів у подальшій реалізації проекту: «Хочу повідомити, що прийняв рішення залишити Медіахолдинг Вести Україна і продав частку корпоративних прав у медіахолдингу, яка належить мені. Я також залишаю посаду головного редактора газети «Вести».

У заяві також зазначається, що з сьогоднішнього Ігор Гужва не здійснює управлінської діяльності та контролю за редакційною політикою активів медіахолдингу, а також не володіє повноваженнями і правом поданням офіційної публічної позиції і проведення переговорів від імені медіахолдингу. Відповідно, всі зроблені ним з цього моменту і надалі заяви є його особистою точкою зору, а не офіційною позицією холдингу.

Крім того, повідомляється, що Раду Директорів очолила Ольга Семченко, «український медіа-менеджер та експерт у сфері стратегічних комунікацій».

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Нагадаємо, Ольга Семченко працювала прес-секретарем міністра доходів і зборів Олександра Клименка, якому приписують володіння медіа-холдингом "Вести".

За словами джерела в медіахолдингу, на яке посилається РБК-Украина, сам Ігор Гужва планує на вересень запуск нового медіа-проекту.

"Схоже, це буде аналог газети "Вести". Частина редакції, наскільки я знаю, вже збираються переходити в новий проект до Ігоря", - сказало джерело.

Сам Гужва не став коментувати цю інформацію.

В медіахолдинг "Вести" входять однойменна щоденна безкоштовна газета, радіо і щотижневий журнал "Репортер".