Україна заарештувала понад 13 мільйонів швейцарських франків судді Вищого госпсуду

За інформацією Держфінмоніторингу, матеріали розслідування 29 липня передані до Генеральної прокуратури для вчинення відповідних процесуальних дій.

В результаті проведеного спільного розслідування служба встановила 5 компаній, зареєстрованих у Панамі та Ліхтенштейні, які мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії, на яких акумулювалися значні суми коштів сумнівного походження. Володіють або розпоряджаються даними рахунками в Ліхтенштейні діючий суддя Вищого господарського суду України, який за часів президентства Віктора Януковича обіймав посаду одного із заступників голови суду, і його дружина. На даний час Держфінмоніторинг України у співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну перевіряє джерела походження коштів на рахунках і продовжує заходи з визначення компаній, які переказують кошти, та їх власників.

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Як повідомляв УНІАН, Держфінмоніторинг у рамках розслідування операцій, проведених за участі 44 компаній-нерезидентів «сім'ї» екс-президента Віктора Януковича, встановив, що протягом 2010-2013 років ці компанії отримали через рахунки в банках Латвії «інвестиції» в Україну в еквіваленті 1,37 млрд дол. США.

На даний час ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду м. Києва.

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.