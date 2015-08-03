Бізнес-омбудсмен в Україні планує підписати з Генпрокуратурою меморандум про співпрацю

Про це Альгірдас Шемета заявив в інтерв'ю 5 каналу.

З його слів, такі документи вже погоджені з Державною регуляторною службою та податківцями.

"Співпраця з податковими органами більш-менш нормальна досі. Де б хотілося, щоб співпраця була трохи кращою, то це з так званими "силовими структурами" - прокуратура. Я маю намір зустрітися з керівниками Генеральної прокуратури і хочу запропонувати їм теж підписати меморандум про співпрацю з органами прокуратури. Ми вже підписали такий меморандум з Державною регуляторною службою. Ось тепер погодили текст такого меморандуму з Міністерством юстиції", - розповів бізнес-омбудсмен в Україні Альгірдас Шемета.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив на посаді бізнес-омбудсмена, який представляє інтереси ділових кіл України і ділових кіл, що працюють в Україні, колишнього єврокомісара з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету.