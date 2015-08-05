Ліхтенштейн готовий повернути Україні 13 мільйонів франків, заарештованих на рахунках українського судді

Як пише Deutsche Welle, про це виданню повідомили в прокуратурі у Вадуці.

З відповіді прокуратури Ліхтенштейну на відповідний запит ЗМІ випливає, що рахунки імовірного українського корупціонера заарештовані не за ініціативою Києва.

"Підставою для арешту коштів стала наша власна інформація", - зазначив керівний прокурор країни Роберт Валльнер. За його словами, про підозру щодо брудного походження коштів на рахунках двох українців прокуратуру повідомило ліхтенштейнське відомство з боротьби з відмиванням коштів.

Після попередньої перевірки прокуратура ініціювала арешт рахунків, суд у Вадуці задовольнив відповідне клопотання. "Йдеться про 13 мільйонів швейцарських франків на рахунку однієї панамської компанії, яку контролює один з підозрюваних", - повідомив прокурор.

Читайте такожСуддями-хабарниками займатиметься окремий відділ Антикорупційного бюро

Прокуратура Ліхтенштейну зазначає, що кошти можуть бути конфісковані та повернені в Україну після того, як українське правосуддя встановить злочинне походження коштів.

З посиланням на сайт Кабінету міністрів України зазначається, що знайдені 13 мільйонів належать колишньому судді Вищого господарського суду, який був заступником голови цього суду за часів Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до правоохоронних органів з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., які були арештовані в 2014 році в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президента Януковича.

У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ і судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.

Раніше повідомлялось, що Державна служба фінансового моніторингу України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували 13,1 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду України.