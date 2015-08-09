Яценюк дав Держземагентству і ДФС час до вересня на спрощення процедур з реєстрації бізнесу та землі

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 9 серпня, передає урядова прес-служба.

«Зараз нічого в питанні спрощення реєстрації права власності на землю не зроблено. І це те завдання, яке Держземагентство повинне виконати до вересня. Невиконання цього завдання тягне за собою персональну відповідальність керівника Держземагентства», - наголосив прем’єр.

Глава уряду також нагадав, що Міністерством юстиції спрощено реєстрацію ведення бізнесу і за новою процедурою для того, аби зареєструвати бізнес, необхідно лише 24 години. Проте Державна фіскальна служба так і не внесла зміни до своїх регламентів.

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«У рамках реформи Державної фіскальної служби вже у вересні будуть прийняті відповідні рішення, які за 24 години дадуть можливість зареєструвати бізнес», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова уряду Арсеній Яценюк у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів. За результатами оцінки діяльності кожного міністра він запропонує парламентській коаліції новий склад Кабміну і "нову, ефективну структуру українського уряду".