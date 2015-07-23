Інвестиціям у лісове господарство заважають бюрократія та зарегульованість - радник Минагрополітики

Про це заявив радник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань розвитку лісової галузі Олександр Григорович.

«Наші сусіди — Польща, Білорусь, країни Прибалтики — мають позитивний досвід реформування, яким готові ділитися, а головне — вони вже допомагають нам консультативно. Зі свого боку Україна має доводити прихильність до реформ та викорінювати корупцію. Адже ніхто не захоче мати справи з нечистим на руку партнером», — сказав Олександр Григорович.

Спільно з FAO розроблена Стратегія лісовідновлення та лісорозведення в Україні, триває переговорний процес з Канадою та Норвегією, Швейцарським бюро співробітництва та Японським агентством міжнародної співпраці.

Він зазначив, що навіть в умовах нестабільного поживання деревини на внутрішньому ринку, продукція українських лісників користується попитом за кордоном. Зокрема, йдеться про країни ЄС, Туреччину. Зацікавлені в імпорті українського лісу також Китай та низка арабських країн. «Отже галузь дуже перспективна і наше завдання — наростити внутрішнє виробництво, максимальна реалізувати потенціал лісової промисловості на внутрішніх і зовнішніх ринках та гарантувати прозорість цього процесу», — наголосив радник Міністра.

На думку експерта, результатом реформування має стати розмежування функції управління, господарювання і контролю, прозора та прогнозована робота Держлісагентства, а також перехід галузі з дотаційності на самоокупність: «Мінагрополітики спільно з агентством працює над усуненням бар'єрів, які перешкоджають інвестиціям в галузь. Адже відома українська бюрократія, державна регуляція та схильність чиновників до зловживань — червона картка для будь-якого бізнесу».