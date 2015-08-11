Рік путінського ембарго для росіян: зростання цін і зниження якості продуктів

Такий висновок роблять експерти Аналітичного центру при уряді Росії в дослідженні «Продовольче ембарго: імпортозаміщення і зміна структури зовнішньої торгівлі», пишуть «Ведомости».

У серпні 2014 року Росія заборонила ввезення продуктів харчування з ряду західних країн, які ввели санкції проти російських чиновників, політиків, бізнесменів і компаній. Влітку 2015 року контрсанкції були продовжені ще на рік.

За півтора року - до грудня 2013 року по травень 2015 року продовольча інфляція в Росії досягла 28,7%, вказують автори дослідження. Основне зростання припало на листопад 2014 р. - лютий 2015 р. Саме в цей період внесок падіння курсу рубля до основних світових валют був максимальним, забезпечивши, за консервативними оцінками центру, до 1/5 фактичної продовольчої інфляції. Решта майже 20 п. п. зростання ціни зумовлені об'єктивною щорічною інфляцією, вказують аналітики.

Наприклад, в травні 2015 р. споживчі ціни на яловичину зросли на 23% рік до року, свинину - на 22%, сир - на 20%, на моркву - на 39%, сказано в документі. При цьому ціни на товари, які не потрапили під заборону, росли «не меншими темпами»: на цукор - на 52,2%, макарони - на 21,6%.

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Хоча ембарго створило можливість для імпортозаміщення з боку російських виробників, але зараз його реалізація здійснюється точково, визнають автори дослідження. Це пов'язано з тривалими термінами окупності виробництва ряду продуктів. Інша причина нереалізованість потенціалу імпортозаміщення - зростання процентних ставок, яке обмежило можливості виробників залучати кредити не тільки для інвестицій, але і на поповнення обігових коштів, зазначають експерти Аналітичного центру при уряді.

Успіхи ж у нарощуванні обсягів російського виробництва, зокрема м'яса, багато в чому зумовлені зробленими раніше інвестиціями, сказано в дослідженні. З 2005 по 2015 рр. інвестиції тільки в свинарство становили 400 млрд руб., нагадує голова виконкому Національної м'ясної асоціації Сергій Юшин.

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Незважаючи на те, що ембарго запроваджувалося як міра у відповідь, в уразливому від заборони становищі опинилися лише окремі європейські виробники сирів, овочів і фруктів, а також риби зокрема з Польщі, Швеції і Норвегії, зазначають автори документа.