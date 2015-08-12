Киргизстан став членом Євразійського економічного союзу

Киргизстан став повноправним членом Євразійського економічного союзу, заявили 12 серпня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв, які дали команду на відкриття кордонів двох держав у режимі прямого телемосту, передає РІА "Новости".

Угоду про вступ Киргизстану до ЄАЕС було підписано у грудні минулого року на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Москві. Атамбаєв 22 травня підписав законопроект про ратифікацію міжнародних договорів щодо приєднання республіки до союзу. Зараз всі внутрішні ратифікаційні процедури приєднання Киргизстану завершені в усіх країнах-учасницях об'єднання.

Читайте такожПриєднання Киргизії до ЄАЕС прискорюється: Путін вніс у Держдуму відповідний законЗ цього моменту скасувано митний контроль на всіх восьми пунктах пропуску киргизько-казахстанського державного кордону, а на території Киргизстану набули чинності єдиний митний тариф і єдина товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності ЄАЕС, а також єдині вимоги на продукцію, встановлені технічними регламентами Митного союзу.

У Росії зняті всі обмеження щодо захисту національного ринку праці та вимоги щодо отримання дозвільних документів на роботу для киргизьких трудових мігрантів. Громадяни Киргизстану звільнені від необхідності офіційної реєстрації на території РФ протягом місяця з моменту в'їзду в країну, киргизькі документи про освіту будуть визнаватися в усіх країнах ЄАЕС.

Крім того, трудовий стаж киргизів, які працюють в РФ, буде зараховуватися в загальний стаж, вони отримують право вступати в професійні спілки нарівні з громадянами РФ, а члени їх сімей — можливість отримувати місця у дитячих садках, школах і вузах РФ "відповідно до законодавства держави працевлаштування". Зараз, за різними даними, в РФ знаходяться понад півмільйона киргизьких трудових мігрантів.