Україна, ЄС і Росія у вересні знову говоритимуть про зону вільної торгівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм.

“Я проінформував Володимира Володимировича про те, яким чином відбулися консультації разом з Європейською комісією, з Російською Федерацією щодо російських претензій начебто про можливість негативного впливу в реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на російський бізнес. Наступні консультації мають відбутися у вересні на міністерському рівні”, - сказав Клімкін.

“Ці консультації мають використовуватися не для надуманих звинувачень і махінацій із статистикою та інформацією, а для підходу, яким чином відбувається співпраця в різних форматах”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення відповідного положення угоди до 31 грудня 2015 року.

5 серпня у Генеральному директораті Єврокомісії з питань торгівлі повідомили, що тристоронні консультації України, ЄС і РФ на рівні міністрів щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі заплановані на 7 вересня.