У Макіївці під обстріл потрапив завод Ахметова: постраждав співробітник

Макіївська філія Єнакіївського металургійного заводу (Донецька обл.), що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», сьогодні, 12 серпня, потрапила під обстріл, в результаті якого було пошкоджено рухомий склад підприємства, газопровід і внутрішньозаводські електричні мережі, а також постраждав співробітник підприємства, повідомляє прес-служба компанії.

«Основне обладнання не постраждало. Контужений працівник залізничного цеху. Йому надана медична допомога, загрози для життя немає», – повідомили в «Метінвесті».

Згідно з повідомленням, на даний час співробітники підприємства проводять відновлювальні роботи, завод працює в штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що Макіївська філія ЄМЗ неодноразово піддавався обстрілу. З цієї причини в лютому 2015 року підприємство було змушене зупинитися, а відновити виробничий процес вдалося лише у квітні.

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Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод – одне з провідних українських підприємств з повним металургійним циклом, яке входить до складу металургійного дивізіону групи «Метінвест».

За підсумками 2014 року ЄМЗ отримав 771,8 млн грн чистого збитку, що на 55,6% більше, ніж роком раніше.

«Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новінського (23,76%).