Білорусь не збирається зривати вільну торгівлю України з Євросоюзом
Білорусь готова обговорювати можливі проблеми в торговельно-економічних відносинах у зв'язку зі створенням зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.
Про це сказав на прес-конференції міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
«Ми обговорили перспективи нашого майбутньої взаємодії, виходячи з того, що Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, а ми є членами Євразійського економічного союзу. Ми жодною мірою не вважаємо, що ці взаємовиключні явища. Навпаки, ми вважає, що саме в цій ситуації треба знаходити взаємоприйнятні точки для майбутнього торгово-економічного співробітництва»,- сказав міністр.
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«Ми не маємо наміру вживати якихось емоційних кроків, які будуть спрямовані на зрив цього торговельно-економічного співробітництва. Навпаки, ми готові відкрито та відверто обговорювати всі проблеми, які можуть виникати»,- сказав Макей.