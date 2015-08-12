Білорусь не збирається зривати вільну торгівлю України з Євросоюзом

Про це сказав на прес-конференції міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

«Ми обговорили перспективи нашого майбутньої взаємодії, виходячи з того, що Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, а ми є членами Євразійського економічного союзу. Ми жодною мірою не вважаємо, що ці взаємовиключні явища. Навпаки, ми вважає, що саме в цій ситуації треба знаходити взаємоприйнятні точки для майбутнього торгово-економічного співробітництва»,- сказав міністр.

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«Ми не маємо наміру вживати якихось емоційних кроків, які будуть спрямовані на зрив цього торговельно-економічного співробітництва. Навпаки, ми готові відкрито та відверто обговорювати всі проблеми, які можуть виникати»,- сказав Макей.