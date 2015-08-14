Яценюк передав рятувальникам паливо з майже вичерпаним терміном придатності

Яценюк за пропозицією керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій доручив Державному агентству резерву передати ДСНС близько 300 тонн авіаційного палива, термін придатності якого вже добігає кінця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Я доручаю Держрезерву (передати паливо - УНІАН). Термін цього палива вже закінчується, і у нас ні палива не буде, ні роботи (авіаційних підрозділів ДСНС - УНІАН)", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Яценюк доручив детінізувати ринок зерна.