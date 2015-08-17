Страхові виплати через вибухи в Тяньцзіні можуть сягнути $1,5 мільярда
11:41, 17 серпня 2015Різне
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Про заявили аналітики Credit Suisse після вивчення початкових повідомлень китайських ЗМІ.
REUTERS
В результаті двох вибухів в Тяньцзіні сума страхових виплат може скласти від 1 мільярда до 1,5 мільярда доларів, повідомляє Газета.ru.
"Страхові компанії Zurich та Allianz повідомили, що вже отримали документи від своїх клієнтів з описом втраченого в пожежі майна", - заявили аналітики Credit Suisse, які проаналізували початкові повідомлення китайських ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, вибухи в Китаї сталися на складі токсичних речовин та палива 12 серпня.
Відразу після вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни в тротиловому еквіваленті, в районі інциденту почалася сильна пожежа. Після цього на складі пролунало ще кілька вибухів. Потужність найсильнішого з них еквівалентна 21 тонні тротилу.
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