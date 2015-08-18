Українці стали рідше купувати побутову техніку та електроніку

Згідно з повідомленням, ринок малої побутової техніки в Україні у другому кварталі скоротився на 15,7% – до 0,878 млрд грн. За даними аналітиків, спад на даному ринку стався майже у всіх групах малої побутової техніки. Однак група «догляд за собою» зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року - це один із кращих результатів по сектору. Група «догляд за будинком» своїм падінням зобов'язана пилососам, які здають свої позиції на ринку. Найбільший спад відбувся в категорії «техніка для кухні», оскільки істотно зменшилися обсяги продажів мультиварок.

Обсяг продажів великої побутової техніки в Україні у квітні-червні 2015 року скоротився на 26% – до 1,814 млрд грн.

«Всі групи отримали падіння. Однією з найбільш стійких категорій залишається вбудована техніка для кухні, зокрема витяжки, які показали лише незначний мінус порівняно з 2014 року. У свою чергу, варильні поверхні втратили майже третину продажів у грошовому еквіваленті, проте попит на них все ж більший, ніж на духові шафи», - наголошується в звіті.

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При цьому обсяг продажів пральних машин скоротився на 25% у грошовому вираженні, однак, ця група все ще становить четверту частину всіх покупок великої побутової техніки.

Обсяг продажів побутової електроніки в квітні-червні скоротився на 35,8% - до 1,012 млрд грн.

«Особливо різко впали продажі DVD-програвачів. Завдяки зростанню попиту на екшн-камери, група відеокамер продемонструвала найповільніші темпи падіння. Категорія телевізорів вперше демонструє таке чутливе скорочення продажів - близько 40%», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними GFK Ukraine, обсяг продажів побутової техніки і електроніки в Україні в першому кварталі 2015 року зріс на 16,8% – до 12,4 млрд грн. Ринок малої побутової техніки в січні-березні зріс на 19,5% – до 1,4 млрд грн, великої побутової техніки - на 34%, до 2,7 млрд грн, побутової електроніки - на 14%, до 2,15 млрд грн.

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Довідка УНІАН. GFK Ukraine – аналітична компанія, яка проводить маркетингові та соціальні дослідження ринку України. Входить у міжнародну групу GFK Group. Кількість співробітників групи по всьому світу складає близько 13 тис. осіб.