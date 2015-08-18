Рівень безробіття в Україні знизився до 1,6%

Рівень безробіття в Україні в липні незначно знизився в порівнянні з червнем – до 1,6%, повідомляє Державна служба статистики.

В абсолютних цифрах показник безробіття становив 427,5 тисячі осіб проти 444 тисяч у червні.

При цьому допомогу з безробіття одержують 341,2 тисячі осіб. Середній розмір допомоги у липні склав 1 270 гривень, що на 49 гривень більше червневого показника.

Навантаження на одну вакансію становило 10 осіб на місце.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні у червні незначно знизився – до 1,7% проти 1,8% місяцем раніше.

Згідно з раніше оприлюдненими прогнозами Міжнародної організації праці та Міжнародного валютного фонду, до кінця року рівень безробіття в Україні збільшиться до 11,5%.

За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 мільйонів осіб.